Lionel Messi voltou, esta terça-feira, aos treinos do PSG.



O internacional argentino testou positivo no início do ano e apesar de ter tido um teste negativo a 5 de janeiro, sentiu dificuldades em recuperar da doença. O avançado precisou, feitas as contas, de quase uma quinzena para voltar a estar em pleno.



Messi poderá ser opção para Pochettino na receção aos parisienses ao Reims, no próximo domingo.