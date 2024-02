Zinedine Zidane não voltou a treinar desde que deixou o Real Madrid há três anos, em 2021, mas o antigo internacional francês garante que um dia vai regressar, basta aparecer a oportunidade certa. O técnico francês tinha o sonho de comandar a seleção francesa, mas a recente renovação de Didier Deschamps adiou-lhe a ambição, mas a porta pode voltar a abrir-se depois do Euro2024, no próximo verão.

O antigo treinador do Real Madrid falou à margem da estreia de um documentário sobre Marcello Lippi, que foi seu treinador da Juventus. «Um dia treinar a Itália? Porque não? Qualquer um gostaria, mas neste momento estou a fazer outras coisas. Tenho a certeza de que um dia vou voltar aos bancos, gostaria de voltar a treinar», destacou o treinador numa altura em que vários grandes clubes procuram treinador para a próxima época, como o Bayern Munique, Liverpool ou Juventus.

Zidane recordou depois histórias com Lippi, mas também recordou Carlo Ancelotti, o atual treinador do Real Madrid. «O Marcello Lippi foi o treinador que me trouxe para a Juventus, foi o primeiro que acreditou em mim e me deixou jogar. Não foi fácil para ele, eu vinha de França, tudo era diferente, mas o Lippi fez-me tornar no jogador que mais tarde me tornei. Como jogador tive grandes treinadores como Lippi ou Ancelotti, mas depois cada um tem de seguir o seu próprio caminho», destacou ainda.