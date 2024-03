O defesa-central Francesco Acerbi negou as acusações de insultos racistas ao brasileiro Juan Jesus, durante o jogo do Inter de Milão com o Nápoles e que estiveram na origem da dispensa da seleção italiana.

«Frases racistas nunca saíram da minha boca. É a única coisa que posso dizer. Sei que nunca disse frases racistas. Jogo futebol há 20 anos e sei o que estou a dizer. Estou calmo», assegurou o jogador do Inter à imprensa.

«Foi ele que entendeu mal. Dói-me ter deixado a seleção», acrescentou.

Aos 59 minutos do Inter-Nápoles, Juan Jesus queixou-se ao árbitro de ter sido insultado por Acerbi: «não me parece bem, chamou-me negro e isso não me parece bem».

Após o jogo, o defesa brasileiro desvalorizou o incidente e revelou que Acerbi pediu desculpas por «passar das marcas», algo que o italiano negou, considerando que Juan «voltou a entender mal».

«No campo acontecem muitas coisas, é normal. Joga-se futebol, dizem-se algumas coisas, mas no final cumprimentamo-nos e volta tudo à normalidade», disse Acerbi.

Entretanto, o Nápoles defendeu Juan Jesus, enquanto o Inter manifestou a intenção de ouvir «o mais rápido possível» a versão de Acerbi, que disse que a sua prioridade era falar com a filha.