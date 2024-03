O Inter, líder isolado da liga italiana, recebeu este sábado o Nápoles, num jogo que terminou num empate a uma bola.

O golo dos nerazzurri surgiu nos minutos finais da primeira parte, aos 43, autoria de Darmian, depois de fantástica assistência de Bastoni.

A reação do Nápoles só apareceu já nos dez minutos finais, na sequência de canto, com golo de ex-Inter. Juan Jesus estreou-se a marcar no campeonato, depois de aparecer solto no segundo poste.

Com este resultado o Inter mantém a liderança, com 76 pontos, mais 14 que o AC Milan, segundo lugar. Por outro lado, o Nápoles está em sétimo, com 45, a dois dos lugares de acesso à Europa.

No outro jogo da tarde, a Roma recebeu e venceu o Sassuolo, por 1-0.

O autor do golo foi Pellegrini, que aos 50 minutos garantiu os três pontos para a equipa romana. De notar que os portugueses Rui Patrício e o jovem João Costa ficaram no banco. Renato Sanches continua lesionado.

Com esta vitória, a Roma está em quinto lugar, com 51 pontos, enquanto que o Sassuolo está em 19.º, com 23.