O Frankfurt, com o português Aurélio Buta a titular, não aproveitou a derrota do Leipzig e falhou o ataque aos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, ao perder no terreno do Colónia, por 3-0, na 20.ª jornada do campeonato alemão.

Aos 49 minutos, Timo Hubers abriu a contagem a favor da equipa da casa. Já sem Buta em campo, pois foi substituído aos 66m, Ellyes Skhiri dilatou a vantagem (71m), tendo ainda completado o bis na reta final da partida (86m).

Desta forma, o Frankfurt é agora sexto classificado, com 35 pontos, menos um do que o Leipzig (quinto) e menos dois do que o Friburgo (quarto). Por seu turno, o Colónia segue na 11.ª posição, com 26 pontos amealhados.

Também este domingo, o Borussia Monchengladbach, com Julian Weigl de fora por castigo, sofreu uma derrota pesada por 4-1 no reduto do Hertha.

A equipa do médio emprestado pelo Benfica é 10.ª classificada na liga germânica, com 26 pontos, enquanto a formação de Berlim ocupa o antepenúltimo posto, com 17.