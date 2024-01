Sam Kerr sofreu uma lesão grave no joelho e não joga mais esta época.

Em comunicado, o Chelsea informou que a internacional australiana «sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior» durante o estágio que a equipa londrina está a realizar em Marrocos.

«Sam será avaliada por um especialista nos próximos dias e depois iniciará a sua recuperação com a equipa médica do clube», lê-se ainda, na nota dos blues.

Segunda melhor jogadora do mundo em 2023, na eleição da Bola de Ouro, Sam Kerr soma 99 golos em 128 jogos pelo Chelsea, equipa que representa desde 2019.

