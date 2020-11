Zlatan Ibrahimovic, sem papas na língua, insurgiu-se contra o popular jogo «FIFA», da EA Sports, por utilizar a sua imagem sem qualquer retorno financeiro e apontou o dedo ao FIFPro, sugerindo que o sindicato de jogadores está por detrás desta situação. Uma acusação que recebeu o apoio de outros jogadores, entre os quais Gareth Bale.

«Quem deu permissão à FIFA EA Sports para usar o meu nome e a minha cara? Foi o FIFPro? Não sabia que era membro da FIFPro e se sou fui lá posto sem meu conhecimento através de uma manobra manhosa. Tenho é a certeza que nunca autorizei a FIFA ou o FIFPro a ganharem dinheiro comigo», escreveu o irreverente avançado sueco na sua conta pessoal no Twitter.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me