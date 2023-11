Gennaro Gattuso, treinador do Marselha, comentou esta quinta-feira os incidentes no exterior do Vélodrome que provocaram o adiamento do jogo com o Lyon, assim como causaram ferimentos ao treinador adversário Fabio Grosso, atingido no ataque ao autocarro da equipa visitante.

«Este jogo adiado contra o Lyon é uma derrota para todos, uma derrota para o futebol, uma derrota para o Marselha, uma derrota para o Lyon. Quando vemos um estádio com 65 mil pessoas vazio sem que o jogo seja disputado, com gente vinda de toda a França, Bélgica, Europa, quando vemos crianças levadas pelos pais a chorar nas bancadas... Quatro ou cinco pessoas, que para mim não são apoiantes do Marselha, causaram tudo isto. Estou triste que isto esteja a acontecer ao Marselha. No último mês, todos os dias, ligam-me, pensando que há problemas. Perdemos dois jogos, mas não há uma luta entre mim e os adeptos ou com os jogadores, trabalhamos bem», afirmou o técnico italiano na conferência de imprensa ao jogo com o Lille, marcado para sábado.

Gattuso confessou também que viveu momentos de «preocupação» quando soube do estado em que ficou Grosso, com quem partilhou a conquista do Mundial 2006 pela squadra azzurra.

«Liguei-lhe em videochamada no dia seguinte, conversámos bastante, conversámos sobre a sorte que ele teve, podia perder o olho por alguns centímetros. Temos uma relação especial, por isso isto afeta-me mais, mas as ações de domingo são inaceitáveis, independentemente do visado», frisou o treinador do Marselha, que pediu leis mais duras e até recordou o caso inglês.

«Porquê esperar e só depois reagir a este tipo de problema em jogos de alto risco? O que aconteceu no domingo não aconteceu apenas em França, já aconteceu em Itália, em todo o mundo. Se pensarmos nas decisões tomadas por Margaret Thatcher [primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990] em Inglaterra, vemos que o hooliganismo acalmou. Por que não podemos propor leis? Porquê esperar e dizer que teremos de ter mais cuidado? Na União Europeia, temos a possibilidade de agir globalmente, com regras muito precisas em todo o lado, em França, na Alemanha, em Itália... E não numa simples reação», sublinhou.

A Liga francesa anunciou esta quinta-feira que o Marselha-Lyon vai ser disputado a 6 de dezembro, mas ainda não é certo que ocorra no Vélodrome.