O Getafe começou 2024 com uma tarde de terça-feira para esquecer: perdeu por 2-0 na receção ao Rayo Vallecano, num jogo em que teve um total de três expulsões, acabando em situação de nove contra 11.

O duelo madrileno da 19.ª jornada da Liga espanhola foi disputado no Cívitas Metropolitano, casa do vizinho Atlético Madrid, devido a um castigo confirmado há pouco mais de duas semanas ao Getafe, pelo Comité de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Em causa estiveram incidentes no jogo de subida à liga ante o Tenerife, em 2017.

Em campo, o Getafe viu a missão complicar-se quando Juanmi Latasa, já com cartão amarelo, atingiu Óscar Valentín com o braço numa disputa pelo ar e foi expulso aos 40 minutos de jogo. Pouco depois, em cima do intervalo, Sergio Camello inaugurou o marcador para o Rayo Vallecano (45+1m).

Na segunda parte, já em desvantagem no marcador e nos homens em campo, o Getafe ficou ainda com mais dificuldades logo a abrir, com novo golo sofrido e mais uma expulsão. Aos 47 minutos, Camello bisou e fez o segundo golo do Rayo. Aos 50 minutos, Mason Greenwood foi expulso: o árbitro Jorge Figueroa Vázquez mostrou o vermelho direto ao inglês, por palavras.

Aos 70 minutos, o Getafe teve a terceira expulsão no jogo, a de Damián Suárez, logo depois de ter sido um de três substituídos na equipa. Já fora de campo, aparentemente por palavras, viu também o vermelho direto, numa tarde para esquecer para os comandados de José Bordalás, que teve o português Domingos Duarte no banco.

Com este resultado, o Getafe mantém os 26 pontos, mas tem em risco o oitavo lugar. O Rayo é 11.º, com 23.