Foi um dos momentos mais tocantes na última homenagem pública ao antigo basquetebolista Kobe Bryant, que decorre esta segunda-feira, em Los Angeles, no Staples Center: o discurso de 20 minutos da mulher de Kobe, Vanessa Bryant, teve memórias, emoção, lágrimas e ovações em catadupa.

Vanessa Bryant sublinhou a pessoa e também o atleta em vida, além da filha Gianna, também uma das nove vítimas do acidente de helicóptero em Calabasas, no passado dia 26 de janeiro.

Antes, durante e após o discurso, Vanessa Bryant não conteve as lágrimas e a emoção no rosto, em palavras de louvor e lembrança.

«Gostaria de falar de ambos, Kobe e Gigi. Vou começar pela minha menina. Gianna Bryant é uma alma incrivelmente doce e gentil. Sempre atenciosa. Ela dava-me sempre um beijinho de boa noite, um beijinho de bom dia», começou por dizer.

«Ele era a filha do papá, mas eu sei que ela ama a mãe. E sempre dizia e mostrava o quanto me amava. Era uma das minhas melhores amigas. Ela adorava bolo. Adorava colocar um sorriso no rosto de todos. Em agosto último, ela fez um lindo bolo de aniversário para o pai», recordou, entre as palavras sobre a filha.

«O Kobe era conhecido como um competidor feroz no court de basquetebol. O melhor de todos os tempos, um escritor e um vencedor dos Óscares. E o black mamba. Mas, para mim, ele era o Kobe-Kobe (…) ele era o meu querido marido, o pai lindo dos nossos filhos. Ele era meu. O meu mais que tudo. O Kobe e eu estivemos juntos desde que eu tinha 17 anos e meio. Fui a primeira namorada dele, o primeiro amor dele, a mulher dele, a melhor amiga (…) Ele era carismático, um senhor. Adorável e romântico», afirmou, no seu discurso.

No final, a plateia do Staples Center levantou-se para uma ovação arrepiante.