A Juventus chegou a acordo para renovação de contrato com o futebolista Giorgio Chiellini. A oficialização foi feita ao final da tarde desta segunda-feira, pelo clube italiano.

Chiellini, defesa central de 36 anos, prolongou assim o seu vínculo à Juventus por mais duas épocas, uma vez que estava em final de contrato após ter terminado 2020/2021.

O experiente jogador, que venceu o Euro2020 por Itália, leva já 16 temporadas na «Vecchia Signora», onde está desde 2005, ano em que se mudou da Fiorentina para Turim.

O jogador, formado no Livorno, viveu a descida administrativa do clube em 2006 e tem já 18 títulos nacionais: nove ligas italianas, cinco Taças de Itália, três Supertaças, além do título na Serie B, a II Liga, em 2007.