Giovanni Van Bronckhorst deixou de ser, esta quinta-feira, treinador dos chineses do Guangzhou R&F.

O holandês de 45 anos confirmou a saída por querer estar mais perto da família. A decisão foi anunciada após a eliminação nos quartos de final da Taça da China, ante o Shandong Luneng.

«Foi um ano muito difícil para mim, para todos», disse o antigo futebolista de Barcelona e Arsenal, depois de o clube ter confirmado, à AFP, a saída do holandês.

A época foi seriamente afetada pela pandemia da covid-19, que levou o campeonato chinês a começar cinco meses mais tarde.

«Apesar de ter trabalhado com o clube, com a equipa, com os jogadores e com o pessoal técnico ter sido bom… não ver a minha família foi – e é – a única coisa [razão] pela qual quero voltar. Estou feliz por o clube ter lidado bem comigo neste caso [aceitar a saída] e foi uma decisão difícil, porque eu tinha boa relação com todos aqui e gostei do tempo que passei a trabalhar com os jogadores. Mas, eventualmente, a família está primeiro», sublinhou.

O Guangzhou R&F foi o segundo clube que Van Bronckhorst treinou, depois do Feyenoord, onde também foi adjunto.