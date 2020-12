O treinador português Abel Ferreira está em grande no Palmeiras e na última noite carimbou o apuramento para os quartos de final da Libertadores, ao golear os equatorianos do Delfín por 5-0.

A figura do encontro foi Gabriel Veron, um avançado de 18 anos que leva oito golos em 26 jogos esta época.

No final do encontro, o técnico português elogiou o jogador que tem em mãos, fazendo uma comparação com o preço pago pelo Barcelona por Neymar ao Santos.

«É impossível o Palmeiras vender esse jogador [Gabriel Veron] por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona», declarou o português, referindo-se ais 57 milhões de euros comunicados pelos clubes em 2013.

De resto, Abel assumiu ainda saber que Veron já está referenciado na Europa há bastante tempo, contando uma história que mete outro português ‘ao barulho’

«Vou contar-vos uma história: Luís Campos, que foi meu treinador, é o diretor desportivo do Lille e foi uma das pessoas com quem falei quando recebi a proposta do Palmeiras. Curiosamente, o primeiro jogador de quem ele me falou foi do Veron. Porque ele conhece todos os jovens jogadores com potencial», confidenciou.

Veja os dois golos de Veron na última noite: