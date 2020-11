Depois da derrota com o Manchester City para a Liga dos Campeões a meio da semana, o Olympiakos voltou aos triunfos no terreno do OFI Creta (2-0).



Com José Sá, Semedo e Bruma na equipa inicial, o conjunto de Pedro Martins apenas conseguiu desatar o nulo no marcador no início da segunda parte. Hassan, ex-Sp. Braga, desbloqueou a partida e deu vantagem aos campeões helénicos.



O adversário do FC Porto na Champions chegou ao golo da tranquilidade por Masouras, a dez minutos do final.



Enquanto José Sá e Semedo cumpriram os 90 minutos, Pêpê rendeu Bruma à entrada para os vinte minutos finais. Por sua vez, Vinagre não fez parte da ficha de jogo.



Com este triunfo o Olympiakos igualou o Aris no primeiro lugar da Liga grega. Por seu turno, o OFI Creta, que teve Sturgeon em campo todo o jogo, ocupa a décima posição com apenas seis pontos conquistados.