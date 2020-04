A Liga grega decidiu, esta quinta-feira, prolongar a suspensão do campeonato até 24 de abril, data em que será tomada nova decisão acerca de uma paragem definitiva ou não devido à pandemia de Covid-19.



«A Liga grega tomou esta decisão por unanimidade na sequência de uma reunião em videoconferência, que durou duas horas, com os proprietários dos 14 clubes», anunciou o organismo.



Referia-se que o Panathinaikos, apoiado por Aris de Salonica, Panionios e Panetolikos, avançou com uma proposta para que a temporada fosse encerrada, mas não recebeu apoio unânime. Por sua vez, o dono do Olympiakos, clube treinador do Pedro Martins e onde alinham Ruben Semedo e José Sá, propôs que fosse tomada a decisão de nomear um campeão caso o campeonato não chegasse ao final.

Lembre-se que o Olympiakos liderava o campeonato com sete pontos de vantagem sobre o PAOK, orientado por Abel e onde joga Vieirinha, antes da interrupção.



Na Grécia, a Covid-19 já vitimou 50 pessoas e contaminou 1.415, de acordo com os dados da última quarta-feira.