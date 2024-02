O Olympiakos venceu esta quarta-feira em casa do Panetolikos (2-1), em jogo da 25.ª jornada do campeonato grego de futebol.

Rúben Vezo, Chiquinho, Jovane Cabral e Daniel Podence foram titular na equipa de Atenas e viram a formação da casa abrir o marcador precisamente com um golo português: Frederico Duarte fez o 1-0 1-0 aos 33 minutos.

O conjunto visitante, que viu ainda entrar Gelson Martins – João Carvalho e o portista Fran Navarro não saíram do banco – deu a volta ao texto já nos últimos minutos: Pedro Torrejón empatou com um autogolo aos 72 minutos e Ayoub El Kaabi fez o 2-1 aos 79 minutos.

Com este resultado, o Olympiakos segue no terceiro lugar, com 53 pontos, enquanto o Panetolikos está em 12.º, com 19 pontos.