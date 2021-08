Rúben Semedo foi esta segunda-feira detido, em Atenas, acusado de violar uma jovem de 17 anos. Horas após o internacional português ter sido detido, o Olympiakos emitiu um comunicado em relação ao sucedido.



«O Olympiakos respeita plena e indiscriminadamente a presunção de inocência de cada acusado, o que incluiu o direito de contestar a acusação. Enquanto a instrução do processo penal relativo ao jogador de futebol Rúben Semedo estiver pendente, o clube não se manifestará», lê-se no site oficial dos gregos.

O defesa central do campeão grego voltou a cair nas malhas da Justiça e é acusado de ter violado uma jovem de 17 anos depois de uma noite num bar na zona de Oropos. Há outro homem, de nacionalidade nigeriana, implicado no suposto crime.



O advogado do jogador, Stavros Georgopoulos, já criticou a detenção do seu cliente e deixou acusações à vítima.