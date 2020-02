Tudo igual no topo da Liga grega. Reduzido a dez desde os 73 minutos, o Olympiakos triunfou em casa do Atromitos com um golo no período de descontos.



Com José Sá e Semedo de início, a equipa de Pedro Martins teve dificuldade em desfazer o nulo. Acabou por ser Hassan, avançado emprestado pelo Sp. Braga, saltou do banco e deu a vitória ao vice-campeão grego aos 90+1.



O resumo do jogo:



Por sua vez, o PAOK de Vieirinha e Abel Ferreira, goleou o OFI Crete por 4-0. Após uma primeira metade sem golos, os campeões gregos marcaram por Akpom (bisou), Lamprou e Douglas.



O Olympiakos continua no primeiro lugar com 57 pontos, mais dois que o PAOK.