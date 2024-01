Gelson Martins já está na Grécia para assinar contrato até 2026 com o Olympiacos, de Carlos Carvalhal. Tal como o Maisfutebol adiantou, o avançado vai agora realizar os habituais exames médicos antes de rubricar o vínculo de duas épocas e meia com o emblema de Atenas.

O internacional português deixou o Mónaco, com quem tinha ligação até junho, e a equipa francesa ficou 10% do passe do jogador. Esta temporada, Gelson Martins ainda não tinha feito qualquer jogo pelo emblema do principado.