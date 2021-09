Theodoros Zagorakis demitiu-se do cargo de presidente da Federação Grega de Futebol, cinco meses depois de ter assumido o posto.

O antigo médio não divulgou os motivos da saída, mas a imprensa local avança que o dirigente terá sofrido com rivalidades internas e lutas de poder no seio federativo, após ter sido eleito com 66 de 68 votos possíveis e o apoio dos principais clubes gregos e do próprio primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis.

Capitão da Grécia na campanha vitoriosa no Euro2004, Zagorakis foi também considerado o jogador do torneio. É o segundo jogador com mais internacionalizações pela seleção helénica, com 120 jogos entre 1994 e 2007.