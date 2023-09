Grzegorz Krychowiak pôs um ponto final no percurso na seleção da Polónia, ao serviço da qual somou 100 internacionalizações, que o tornam o segundo jogador com mais jogos pelos polacos, apenas atrás de Robert Lewandowski (144).

«Ter jogado 100 jogos de águia ao peito será para sempre a maior honra da minha vida, enquanto pessoa e jogador. É tempo de dizer "obrigado". A partir de hoje, deixo de jogar pela seleção da Polónia. Agradeço aos adeptos, à minha família, treinadores e a todos os que conheci durante esta caminhada», informou o médio, que marcou cinco golos pela seleção, nas redes sociais.

O jogador de 33 anos, que alinha nos sauditas do Abha Club, conta no currículo com passagens por Bordéus, Reims, Nantes, Sevilha, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion, Lokomotiv Moscovo, Krasnodar, AEK e Al Shabab.