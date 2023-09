Michał Probierz foi, esta quarta-feira, confirmado como o sucessor de Fernando Santos no comando técnico da Polónia.



O técnico, de 50 anos, deixa a seleção sub-21 polaca para assumir a equipa principal. Lembre-se que os polacos ocupam o quarto lugar do grupo E com seis pontos, a quatro a líder Albânia.



Após ter terminado a carreira de jogador, Probierz começou o percurso como treinador 2005 no Polónia Bytom e desde então trabalhou em mais de sete clubes: Jagiellonia Bialystok, Lodzki, Aris, Wisla Cracóvia, Lechia Gdansk, GKS Belchatów, Cracóvia Kraków e Termalica Nieciecza.