O avançado polaco e capitão da seleção, Robert Lewandowski, apelou a «grandes mudanças» após a recente derrota da Polónia na Albânia. No entanto, o selecionador da equipa, o português Fernando Santos, não mostra intenção de se demitir.

«[Queremos] Grandes mudanças para que possamos vislumbrar a luz no fim do túnel», afirmou Lewandowski, sem especificar as alterações necessárias, reconhecendo a sua incapacidade de explicar a catastrófica derrota por 2-0 em Tirana.

Lewandowski, duas vezes eleito Melhor Jogador FIFA em 2020 e 2021, demonstrou frustração perante o atual cenário da seleção polaca, especialmente após a fraca exibição contra a Albânia, num jogo de qualificação para o Europeu de 2024.

«Enfrentamos problemas desde o início da fase de qualificação», disse o avançado do Barcelona, sem conseguir identificar as razões para o desempenho dececionante da equipa, salientando que esta tem potencial para jogar a um nível superior.

Lewandowski evitou, no entanto, fazer comentários sobre Fernando Santos, enquanto crescem as críticas ao treinador, com pedidos de demissão.

A derrota complicou a situação da Polónia no Grupo E, com cinco jogos disputados e apenas seis pontos, colocando-se à frente das Ilhas Faroé (um ponto) e atrás da Albânia (10), República Checa e Moldova (ambas com oito pontos).

Após o jogo em Tirana, Fernando Santos enfrentou uma conferência de imprensa desafiante, recusando categoricamente demitir-se.