A Polónia perdeu neste domingo fora com a Albânia, por 2-0, e caiu para o quarto lugar do grupo E de apuramento para o Europeu.

Com apenas duas vitórias em cinco jogos, a quatro pontos da Albânia, que líder o grupo e menos dois do que Rep. Checa (menos um jogo) e do que a Moldova.

No final da partida, o treinador português foi muito contestado pelos jornalistas e envolveu-se em algumas trocas de palavras, repetindo uma garantia: não se vai demitir do cargo de selecionador da Polónia.

«Eu demitir-me? Nem hoje nem amanhã. Se acho que vou continuar como selecionador? Isso tem de perguntar ao presidente. Se ele entender que não me quer como treinador, fala comigo e havemos de encontrar uma solução. Eu serei sempre uma solução», começou por dizer.

«Percebo muito bem a insatisfação dos adeptos. Eu também estou assim, os jogadores estão muito tristes nos balneário porque queriam dar uma alegria. Mas isto não funciona assim. Temos muito respeito e queríamos ter vencido», acrescentou.

Um outro jornalista defendeu que não vê a equipa a evoluir, ideia rebatida por Fernando Santos, que lembrou ter pouco tempo à frente da seleção.

«Estamos a desenvolver-nos. Eu tenho 10 treinos. Dez! Estamos a fazer uma transição. Havia uma equipa na seleção e agora vai ter de haver outra. O futuro passa por outra equipa. Estamos a tentar fazer essa transição que tem de ser feita. Gostávamos de o fazer a ganhar, claro. Mas temos de deixar de ser uma equipa com determinada ideia de jogo para aproveitar as características destes jogadores. Será com estes que a Polónia terá de crescer. É isso que estamos a tentar fazer nos poucos treinos que temos. Se olharmos só para o resultado, não vamos ver nada», declarou.

«Além disso, há a possibilidade de a Polónia chegar pelo play-off. Como é que se apurou para o Mundial? A Itália não esteve no Campeonato do Mundo e é o terceiro classificado do ranking. Com esta conversa não vamos a lado nenhum», lamentou o português, numa ideia que o jornalista não gostou.

«Toda a Europa vai estar no Europeu e a Polónia precisa de ir pelo play-off, num grupo com as Ilhas Faroé, a Moldova e Rep. Checa», questionou o profissional de comunicação social.

«Mas o que é que você quer? Quer que eu peça a demissão? Não peço», reforçou, com um sorriso.

