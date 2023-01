Lionel Messi foi considerado o melhor futebolista de 2022 pelo The Guardian.



O jornal britânico juntou um painel de 208 pessoas, incluindo o jornalista do Maisfutebol, Nuno Travassos, para escolher o melhor jogador do último ano. O internacional argentino acabou no primeiro lugar, superando os francês Kylian Mbppaé e o Karim Benzema, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Do 11.º e ao 100.º, há seis portugueses conforme revelou o The Guardian na última quinta-feira.



Veja o top-10 dos melhores jogadores do mundo em 2022 para o jornal britânico na galeria associada ao artigo.