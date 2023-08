Carlos Mané disse querer ajudar a Guiné-Bissau a qualificar-se pela primeira vez para um Campeonato do Mundo e apontou como meta o próximo, a disputar em 2026. O jogador do Kayserispor decidiu, por fim, juntar-se à seleção guineense depois de ter jogado por Portugal nos escalões jovens.



O futebolista de 29 anos confessou à Lusa estar «com muita expetativa» de chegar à Guiné-Bissau, país onde esteve quando tinha quatro anos e agora retoma com «vários desejos». A seleção guineense está, recorde-se, inserida no grupo A do apuramento para o Mundial juntamente com Etiópia, Serra Leo, Djibuti e Burkina Faso.

«O povo guineense é um [povo] batalhador que quer sempre mais. Iremos lutar contra tudo e todos para levar a Guiné ao Mundial. Seria uma alegria enorme ter a Guiné neste grande palco do futebol», referiu.

Questionado acerca de só agora ter decidido representar a seleção guineense, o avançado esclareceu que, no passado, quando foi abordado, estava lesionado e que sentia não ter as condições ideais para ajudar.

Carlos Mané parafraseou o seu antigo treinador no Sporting, Jorge Jesus, para afirmar que se sente no auge da sua forma física e mental para jogar futebol.

«O mister Jorge Jesus dizia que a melhor idade para jogar futebol é aos 30, 32, 33 anos, porque é aí que o jogador se conhece a si mesmo, o seu corpo e os fundamentos do futebol», concluiu.