O avançado Carlos Mané, antigo jogador do Sporting, foi chamado esta segunda-feira, pela primeira vez, à seleção de futebol da Guiné-Bissau.

De acordo com a convocatória divulgada pela Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), Mané, atualmente nos turcos do Kayserispor, é um dos 24 jogadores chamados pelo selecionador guineense, Baciro Candé.

A Guiné-Bissau, já apurada para a fase final da próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), que se disputa entre janeiro e fevereiro de 2024, na Costa do Marfim, defronta a Serra Leoa, a 12 de setembro, para o último jogo da fase de qualificação. O encontro realiza-se no Estádio Nacional 24 de setembro, em Bissau.

Filho de pais guineenses, Mané, de 29 anos, formado no Sporting, nasceu em Portugal e representou as seleções lusas de várias categorias de formação, inclusive os sub-21. Porém, nunca jogou pela seleção principal lusa.

Na lista destacam-se as chamadas de Edgar Ié, do Basaksehir, e Nanu, do Samsunspor, ambas equipas da Turquia, Franculino Djú, dos dinamarqueses do Midtjylland, e Ronaldo Camará, do Feirense.