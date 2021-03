Sassuolo e Fiorentina somaram este sábado os três pontos na 27.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana, num dia que fechou com o empate entre Génova e Udinese, a uma bola.

No Città del Tricolore, com o português Miguel Veloso a titular – fez os 90 minutos – o Hellas Verona perdeu por 3-2 com o Sassuolo, com golos de Locatelli (4m), do ex-Benfica Djuricic (51m) e de Hamed Traoré (81m). Já o Verona marcou por Lazovic (43m) e Dimarco (79m).

O Benevento-Fiorentina terminou com vitória da equipa visitante, por 4-1, com Vlahovic a ser a grande figura da partida, com um «hat-trick» construído na primeira parte, aos oito, 26 e 45 minutos (o último é um golaço, que pode ver abaixo).

Na segunda parte, Ionita reduziu (56m) e Eysseriv (75m) fez o 1-4 final para a equipa viola.

No Génova-Udineses, dois golos na primeira parte e 1-1 final no marcador. Pandev adiantou os da casa (8m) e De Paul, na marcação de uma grande penalidade, assinou o empate final aos 30 minutos.