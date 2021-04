Depois de Espanha, os governos escocês e dos Países Baixos comunicaram que vão poder ter até 12 mil espectadores nos estádios que acolherem jogos do Euro 2020.

O Governo escocês informou que vai permitir que o Hampden Park, palco de quatro jogos da competição, acolha até 25 por cento da lotação máxima, 12 mil devido à configuração regulamentar dos assentos do recinto que originalmente pode alberbar mais de 50 mil pessoas. Escócia-Rep. Checa, Croácia-Rep. Checa, Croácia-Escócia e uma partida dos oitavos de final entre o primeiro classificado do Grupo E e o terceiro do A/B/C ou D são as partidas agendadas para este estádio.

A Johan Cruyff Arena, casa do Ajax de Amesterdão, vai receber três jogos da fase de grupos e mais um dos oitavos de final: os três jogos entre a seleção dos Países Baixos e a Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte e um quarto entre os segundos classificados do Grupo A e do Grupo B.

Recorde-se que a determinação da lotação máxima dos recintos passou a ser da exclusiva competência das autoridades dos respetivos países, não estando por isso descartada uma revisão em função do contexto pandémico.