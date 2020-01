O Chelsea foi vencer ao campo do Hull City por 2-1 e garantiu a qualificação para a quinta eliminatória da Taça de Inglaterra, mas não foi uma eliminatória nada fácil para a equipa de Frank Lampard.

Confira a FICHA DO JOGO

O Hull entrou mais forte no jogo, mas foram os londrinos que se adiantaram no marcador, logo aos 6 minutos, no primeiro lance de ataque, com Michy Batshuayi a marcar depois de uma rápida incursão de Azpilicueta pela direita.

A equipa da casa procurou reagir, mas voltou a consentir novo golo, já na segunda parte, aos 64 minutos, outra vez na primeira verdadeira oportunidade do Chelsea. Livre, bola na área, defesa do Hull a dormir e Fikayo Tomori a marcar de cabeça.

Tudo demasiado fácil para o Chelsea que, sem fazer muito por isso, já vencia por 2-0. No entanto a equipa do Championship nunca baixou os braços e meteu os Blues em sentido quando, aos 78 minutos, reduziu a diferença para 1-2. Livre de Kamil Grosicki a tentar contornar a barreira, Mateo Kovacic tentou cortar de cabeça, mas acabou por marcar na própria baliza.

Os últimos doze minutos foram intensos, mas o resultado não voltou a sofrer alterações e o Chelsea segue em frente para os oitavos de final da competição.