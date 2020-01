O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, venceu o necessário segundo jogo ante o Middlesbrough por 2-1, após o empate a uma bola no Riverside, triunfo que garantiu a qualificação para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra, esta terça-feira.

Giovani Lo Celso cedo inaugurou o marcador a favor do Tottenham, com um remate de pé esquerdo na área, após ter intercetado um passe do guarda-redes Mejias Osorio na saída de bola do Middlesbrough, aos dois minutos.

Ainda cedo na partida, aos 15 minutos, Lamela arrancou a meio do meio campo ofensivo e beneficiou da movimentação de Lucas a desorientar o central na marcação direta e rematou de pé esquerdo para o 2-0.

A equipa do Championship ainda reduziu distâncias com um golo de Saville, aos 83 minutos, mas o Tottenham conseguiu segurar a vantagem para o apuramento, numa eliminatória que terminou com agregado favorável de 3-2 aos comandados de Mourinho.

Nos outros jogos, o Bristol City, com o português Pedro Pereira no banco de suplentes, perdeu por 1-0 em Shrewsbury após o empate caseiro a um golo e foi eliminado. O Newcastle também superou o Rochdale com triunfo por 4-1 em St. James Park após o 1-1 fora de casa, o Coventry afastou o Bristol Rovers ao vencer por 3-0 em casa após a igualdade de 2-2, enquanto o Reading, também após empate 2-2, na receção ao Blackpool, foi à casa do adversário vencer a eliminatória com triunfo por 2-0. O Tranmere-Watford foi adiado.

Os golos do Tottenham-Middlesbrough:

