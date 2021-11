O futebolista português João Cancelo tem feito, grosso modo, as delícias dos adeptos do Manchester City, mas também está a tornar-se uma referência para os colegas de equipa. O exemplo vem do médio Ilkay Gündogan, que não poupou méritos ao lateral luso.

«Penso que o João, nos últimos meses, conseguiu minimizar erros e maximizar os resultados das suas situações individuais», afirmou o médio de 31 anos, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ante o PSG.

«Ele raramente perde uma bola e, com a bola, sente-se que ele encontra sempre soluções, com um drible, com um passe, um momento decisivo», continuou.

«É realmente uma alegria vê-lo neste momento. Ele é um lateral atacante, mas forte no um para um. É muito importante. É crucial. Espero que ele consiga manter o nível de forma, porque isso iria ajudar-nos a conseguir ainda mais vitórias esta época», afirmou.

O City-PSG, do grupo A da Liga dos Campeões, joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira. Um empate garante automaticamente a qualificação para os oitavos de final ao City e uma vitória vale mesmo o primeiro lugar. No caso do PSG, a qualificação é selada, sem olhar a terceiros, com uma vitória. Contudo, outros cenários são também possíveis mediante o resultado do jogo entre o Leipzig e o Club Brugge. O City lidera com nove pontos, seguido do PSG (oito), Club Brugge (quatro) e Leipzig (um).