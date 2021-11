O antigo futebolista do Manchester United, Rio Ferdinand, sugeriu o nome do português Carlos Queiroz para render o norueguês Ole Gunnar Solskjaer até ao final da época 2021/2022, acreditando que o atual selecionador do Egito deixaria tudo caso fosse contactado para voltar ao emblema inglês.

«Que tal o Carlos Queiroz? Penso que se o Manchester United ligar a alguém como Carlos Queiroz ele deixa tudo o que está a fazer», afirmou Ferdinand, na segunda-feira, em declarações no programa ‘Five with Vibe’, transmitido no YouTube.

De resto, o antigo central e internacional inglês colocou as fichas todas em Mauricio Pochettino, atual treinador do PSG, para assumir o Manchester United a partir da época 2022/2023.

«Penso que Pochettino não vai deixar o PSG durante esta época, é um homem íntegro e de respeito e penso que está grato pela oportunidade no PSG. Eu ponho dinheiro no Pochettino para o início da próxima época, o meu dinheiro vai para Pochettino ser o treinador», apontou.

Queiroz, de 68 anos, foi adjunto de Alex Ferguson na época 2002/2003 no United, clube no qual esteve mais tarde, de 2004 a 2008, nas mesmas funções.