«João Félix entediado na festa» ou «João Félix volta a mostrar a sua pior cara: sem pontaria, substituído e zangado na troca». Estas são algumas das frases fortes da imprensa espanhola depois da exibição do português João Félix, na sexta-feira, ante o Maiorca.

O ex-Benfica, titular ante a equipa balear na vitória por 3-0, foi substituído aos 55 minutos e descarregou alguma frustração na bola com a mudança.

Na primeira parte, o extremo desperdiçou duas grandes oportunidades de golo e a imprensa espanhola deixou críticas à aparição do português em campo, no duelo da 34.ª jornada.



«João Félix continua sem cumprir as expetativas geradas com a sua contratação. O português está plenamente consciente disso e, depois de ser substituído por Simeone ao minuto 55, deixou o relvado chateado e a pensar nas oportunidades desperdiçadas durante o jogo com o Maiorca», pode ler-se no AS.



A Marca escreve que João Félix «voltou a mostrar a sua pior cara»: «Não só fez uma exibição pobre, como foi para o banco totalmente contrariado ao minuto 55. O português não escondeu a sua frustração ao ver a placa com o número 7 sem que tivesse tido nenhuma transcendência no jogo. Não seria por falta de opotunidades, pois teve três ocasiões para marcar. Porém, depois de decidir finalizar ele mesmo as jogadas, todas as bolas acabariam na bancada, evidenciando uma alarmante falta de pontaria.»