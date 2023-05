Um ano após a despromoção, o Al-Ahli Jeddah conseguiu o regresso ao primeiro escalão do futebol saudita.



O emblema de Jeddah confirmou a promoção com um empate na visita ao terreno do Al-Hazm. No final, os jogadores do Al-Ahli celebraram o título de campeão da segunda divisão saudita de forma tímida - nem sequer ergueram o troféu!



A julgar pelos festejos (ou pela falta deles) ninguém diria que tinham vencido.



Veja como tudo aconteceu: