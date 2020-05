Em mais uma parte do seu livro, Giorgio Chiellini recordou a mordidela que sofreu de Luis Suárez, durante o encontro entre a Itália e o Uruguai no Mundial de 2014.

Apesar da situação polémica, o defesa da Juventus garante que não guarda rancor pelo avançado que agora representa o Barcelona.

«Marquei o Cavani durante maior parte do jogo, outro jogador difícil de marcar. De repente, reparei que tinha sido mordido no ombro. Aconteceu, mas essa é a estratégia dele no combate corpo a corpo, e posso dizer que também é a minha», disse.

«Admiro a sua astúcia. Se ele perdesse, tornava-se num avançado banal. Ele e eu somos iguais, e eu gosto de jogadores assim», acrescentou.