Filipe Luís estreou-se esta madrugada a marcar pelo Flamengo, ele que fez o terceiro golo da vitória (3-2) sobre o Fluminense. Um belo golo, aliás, após uma jogada coletiva muito bonita.

No final do jogo, nos balneários, a festa foi de Gabigol, que não deixou passar em branco a estreia de Filipe Luís a marcar. «Que equipa do c...», disse até o ponta de lança.