Mick Wallace, deputado irlandês, apareceu esta quinta-feira no Parlamento Europeu com um traje arrojado.

Wallace surgiu vestido com uma camisola do Torino e, no final da sua intervenção, enviou uma mensagem de apoio ao clube italiano, que no próximo fim de semana tem dérbi marcado com a Juventus: «Boa sorte para o Toro no sábado, no dérbi contra a Juventus. A Juve é m****, força Toro.»

O deputado irlandês é um confesso adepto do Torino e esta não é a primeira vez que aparece em público vestido as cores do clube.