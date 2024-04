O Bolonha, uma das grandes sensações da temporada no campeonato italiano, empatou a zero, este domingo, na visita ao Frosinone, em jogo da 31.ª jornada.

A equipa orientada por Thiago Motta vinha de duas vitórias consecutivas e, com este resultado, falha a ultrapassagem à Juventus. O Bolonha é quarto classificado, com 58 pontos, enquanto a «vecchia signora» tem 59 e está na terceira posição, com menos um jogo.

Já o Frosinone, ocupa o 18.º posto, o primeiro abaixo da «linha de água», com 26 pontos.

Confira a classificação da liga italiana