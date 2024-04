Depois de três jornadas consecutivas sem vencer no campeonato italiano, o Nápoles regressou aos triunfos, este domingo, na deslocação ao terreno do Monza (4-2).

O campeão em título ficou a perder logo aos nove minutos. Graças a um cabeceamento certeiro de Djuric, os anfitriões foram em vantagem ao intervalo. Ao tempo de descanso não chegou Dany Mota, que começou de início, mas teve de ser substituído aos 27 minutos, depois de se ter lesionado sozinho.

A resposta do Nápoles surgiu na segunda parte e em grande estilo. Victor Osimhen deu início à reviravolta com um cabeceamento impressionante aos 55 minutos e, logo de seguida, Politano (57m) confirmou a cambalhota no marcador, com um excelente pontapé de fora da área.

Também com um golo de belo efeito, Piotr Zielinski aumentou a vantagem, aos 61 minutos. Contudo, o Monza respondeu logo de seguida, também com um grande golo, desta feita de Colpani (62m).

A reação dos anfitriões caiu por terra aos 68 minutos, quando Raspadori sentenciou as contas da partida.

Com esta vitória, o Nápoles, que contou com Mário Rui a partir do minuto 80, sobe ao sétimo lugar da liga italiana, ainda fora da zona europeia, enquanto o Monza continua no 11.º posto.

Confira a classificação da liga italiana