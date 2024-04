A Juventus reforçou este domingo o terceiro lugar na classificação da Série A ao vencer, em casa, a Fiorentina, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da liga italiana, numa partida que ficou marcada por três golos anulados aos bianconeri, todos por fora de jogo.

Depois de ter marcado passo diante da Lazio (0-1) na ronda anterior, a equipa de Turim regressou este domingo às vitórias na Série A, mas não foi fácil. McKennie abriu o marcador, logo aos 6 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Mais seis minutos e novo golo anulado à Juventus, agora a Vlahovic.

Só à terceira tentativa é que a Juventus pôde finalmente festejar, aos 21 minutos, com um golo de Gatti, na sequência de um canto da esquerda. Em vantagem, a equipa da casa chegou a festejar um segundo golo, aos 32 minutos, novamente marcado por Vlahovic, mas novamente anulado, pelo VAR, mais uma vez por fora de jogo.

A Juventus teve novas oportunidades para ampliar a vantagem na segunda parte, com destaque para um desvio de Milenkovic que por muito pouco não resultou num autogolo.

Com esta vitória, a Juventus aumenta a vantagem sobre o Bolonha, que empatou no campo do Frosione (0-0), para quatro pontos, mas continua muito longe dos rivais de Milão, a seis pontos do Milan e a já a 17 do líder Inter.

Nos outros jogos realizados este domingo, destaque também para a vitória do Cagliari sobre a Atalanta por 2-1. Os visitantes entraram a ganhar, com um golo de Scamacca (13m), mas equipa da casa empatou antes do intervalo, por Augello (42m), e acabou por virar o resultado no seguindo tempo por Viola (88m).

Uma referência ainda para o triunfo do Génova em casa do Verona, também por 2-1. Neste caso, a equipa da casa marcou primeiro, por Bonazzoli (8m), mas os visitantes viraram o resultado com golos de Ekuban (45m) e Gudmundsson (58m).

Confira a classificação da Série A