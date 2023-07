O Manchester City disputou, este sábado, o primeiro jogo de pré-temporada frente aos japoneses do Yokohama F. Marinos e venceu por 5-3. Bernardo Silva entrou ao intervalo, tal como Cancelo e Rúben Dias, mas ao contrário dos compatriotas, esteve apenas 30 minutos em campo.



No final do encontro, Pep Guardiola foi questionado acerca do pouco tempo de jogo do internacional português, associado nesta janela de transferências a uma saída do campeão inglês e europeu.



«Queria dar minutos a Max [Perrone] e o Bernardo ganha forma muito rapidamente» justificou o catalão, em conferência de imprensa.



A substituição já parecia estar planeada até porque Bernardo deixou o relvado com um sorriso e Guardiola, em jeito de brincadeira, deu-lhe um pontapé.