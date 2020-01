Daniel Podence já foi apresentado como jogador do Wolverhampton e, em entrevista ao site oficial dos Wolves, afirmou que era um sonho de criança jogar em Inglaterra e recordou quando ouvir falar pela primeira vez do clube.

«Estou emocionado. Jogar na Premier League era um sonho de criança e olho para esta transferência como um sonho realizado», disse o avançado português.

«A evolução do clube nos últimos anos é evidente em todo o mundo. Tem crescido bastante. A primeira vez que ouvi falar do Wolverhampton foi quando Silas jogava aqui. Não há comparação a fazer com essa altura, agora é um clube muito maior e com maiores ambições», afirmou.

«O Wolverhampton é uma equipa com um grande projeto, com objetivos ambiciosos, onde vou poder encontrar vários ex-companheiros de equipa com quem tive o prazer de jogar e espero ser muito bem-sucedido aqui», frisou Podence, que é o oitavo jogador português do plantel.

«Falei com Rui Patrício, mas também conheço muito bem Rúben Neves e João Moutinho. Vão ser uma grande ajuda na minha adaptação ao futebol inglês, que é desafiante, e é bom ter caras conhecidas por perto», disse ainda o avançado, que apontou o técnico Nuno Espírito Santo como outro dos motivos para se ter juntado à equipa.

«É a minha primeira experiência com este treinador, mas claro que ser português, o facto de ele me conhecer e de eu conhecer o trabalho dele, teve um peso na minha decisão.»

Podence apontou ainda os seus objetivos nos Wolves: «Quero jogar o mais possível, ajudar a equipa com golos e assistências. Gostava de conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões. É um objetivo que está ao nosso alcance», afirmou o jogador de 24 anos, que se descreve como «rápido, virtuoso e objetivo».