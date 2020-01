O Wolverhampton oficializou esta quinta-feira a contratação de Daniel Podence ao Olympiakos, minutos após o próprio jogador ter anunciado a saída do clube grego nas redes sociais.

Em comunicado no site oficial, os wolves informam que a transferência ainda está sujeita a autorização internacional e que o jogador de 24 anos rubricou um contrato válido por quatro anos e meio.

Podence junta-se assim ao enorme clã português do Wolverhampton: além do treinador Nuno Espírito Santo, fazem parte do plantel Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Diogo Jota.

O médio de 24 anos vai envergar a camisola número 10 no novo clube.