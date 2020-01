O Flamengo anunciou esta quarta-feira a saída de Pablo Marí. O jogador vai ser reforço do Arsenal, que também já oficializou a transferência.

Os gunners informam, no site oficial, que o espanhol de 26 anos chega ao Emirates por empréstimo até ao final da época, com opção de compra (os valores não foram revelados).

Refira-se que o defesa-central já tinha estado em Londres na semana passada, mas divergências entre os dois clubes acabaram por colocar adiar o negócio.

O Flamengo publicou um vídeo de despedida do defesa-central que foi peça fundamental na conquista da equipa de Jorge Jesus da Libertadores e do Brasileirão. Refira-se que para o seu lugar o mengão já anunciou a contratação de Léo Pereira.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y