Joachim Andersen foi agredido por Darwin Núñez no duelo entre o Liverpool e o Crystal Palace, da passada segunda-feira. O internacional uruguaio acabou expulso na sequência do lance, mas ainda assim os «reds» conseguiram evitar a derrota graças a um golaço de Luis Díaz.



Após o jogo, o defesa da equipa londrina revelou ter recebido ameaças de morte através das redes sociais.



«Recebi talvez 3400 destas mensagens na noite passada. Entendo que apoiem um clube, mas tenham algum respeito e parem de agir de forma dura online», escreveu o dinamarquês antes da partilhar as inúmeras mensagens ameaçadoras que recebeu.







«Vou matar-te assim como à tua família» ou «espero que morras no inferno» foram algumas das mensagens divulgadas por Joachim Andersen.