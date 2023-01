Jogaço em Londres! O Arsenal-Manchester United teve golaços, erros monumentais e um final impróprio para cardíacos. Foi, no fundo, como um clássico deve ser.



O resultado acabou por sorrir aos «gunners» que triunfaram por 3-2.



Com Bruno Fernandes de início, a equipa de Ten Hag marcou primeiro no Emirates graças a um golaço de Rashford. O inglês fez o que quis de Partey e disparou um míssil para o fundo da baliza de Ramsdale.

RASHFORD 😱😱😱 QUE GOLAÇO 😱😱😱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 0 x 1 @ManUtd



A vantagem dos «red devils» não durou muito e o Arsenal chegou à igualdade por Nketiah. Na sequência de uma bela jogada da formação de Arteta, Xhaka cruzou e o inglês antecipou-se a Wan-Bissaka e fez o 1-1.



EMPATA NKETIAH 🙌 Temos jogaço 🔥🔥🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 1 x 1 @ManUtd



O empate durou até ao intervalo. O Arsenal fez jus ao estatuto de líder da Premier League e entrou fortíssimo na segunda metade. Bukayo Saka imitou Rashford e fez um belo golo, consumando a reviravolta dos «gunners

BUKAYO SAKAAAAAAAAAAA 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 2 x 1 @ManUtd



».



O Man. United reagiu e depois de Rashford ter visto Ramsdale negar-lhe o bis, Lisandro Martínez igualou novamente a contenda. Desta feita, o guardião inglês dos londrinos ficou muito mal na fotografia ao largar a bola antes do cabeceamento do campeão do Mundo pela Argentina.



EMPATA MARTINEZ 😱 Imagina não estares a ver este jogo 🫣



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 2 x 2 @ManUtd



Com o decorrer dos minutos, os «red devils» recuaram, recuaram e passaram por vários sustos. Saka viu o bis bater no poste e De Gea fez uma defesa monstruosa a remata à queima roupa de Nketiah. Porém, o espanhol nada pôde fazer para evitar a emenda certeira do jovem avançado inglês, com o calcanhar, em cima do minuto 90.

BISA NKETIAH AOS 90' 😱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 3 x 2 @ManUtd



O Arsenal aumentou para 11 a vantagem para o Manchester United, que agora divide o terceiro lugar com o Newcastle.