O Everton anunciou que Ashley Cole vai integrar a equipa técnica da Frank Lampard.



O antigo internacional inglês muda-se para os toffees, deixando a academia do Chelsea. De resto, Cole e Lampard reencontraram-se depois de terem jogado juntos nos blues entre 2006 e 2014.



Após terminar a carreira de futebolista, o ex-defesa começou o percurso como treinador na formação do Chelsea e mais recentemente esteve como adjunto de Lee Carsley nos sub-21 de Inglaterra.



Além de Cole, a equipa técnica de Frank Lampard conta ainda com Joe Edwards, Duncan Ferguson, Paul Clement, Chris Jones e Alan Kelly.