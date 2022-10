O Tottenham derrotou, este sábado, o Everton por 2-0, em Londres, numa partida da 11.ª jornada da Premier League.



Depois de um nulo ao intervalo, Antonio Conte viu Richarlison sair lesionado logo no arranque do segundo tempo. No entanto, os spurs acabariam por conseguir quebrar a resistência dos toffees aos 59 minutos. Harry Kane, de penálti, marcou pelo quinto encontro consecutivo e fez o 1-0.



Embora o Everton nunca tenha ameaçado verdadeiramente a baliza de Lloris, o Tottenham apenas sossegou a quatro minutos do final. Na sequência de uma saída rápida para o ataque, Pierre-Emile Hojbjerg recebeu de Bentancur na área e atirou colocado para o fundo da baliza Pickford.

Com este resultado o Tottenham, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, igualou os 23 pontos do Manchester City, segundo classificado, e está a um do líder Arsenal - «citizens» e «gunners» apenas jogam este domingo. Já o Everton é 11.º com dez pontos, os mesmos que Liverpool, Crystal Palace, West Ham e Leeds.