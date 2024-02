O golo de Bernardo Silva está entre os nomeados para melhor do mês de janeiro da Premier League.



O golo de calcanhar apontado pelo internacional português na vitória do Manchester City contra o Newcastle valeu-lhe a candidatura à distinção.



Danilo (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Newcastle), Oscar Bobb (Man. City), Maupay (Brentford), Brereton Díaz (Sheffield United), Eberechi Eze (Crystal Palace) e Michael Olise (Crystal Palace) são os outros candidatos à distinção.



Veja os candidatos a golo do mês de janeiro da Premier League: